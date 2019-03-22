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Öğrencilerin Nevruz coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 424 öğrencisi tarafından çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı.

22 Mart 2019 Cuma 10:23
Öğrencilerin Nevruz coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 424 öğrencisi tarafından çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı. Türk dünyasının önemli değerlerinden olan demir dövme, ateş üzerinden atlama ve ok atma ekinliklerinin yapıldığı kutlamada öğrenciler ve öğretmenleri doyasıya eğlendi.


Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır “ Okulumuzda, Türk dünyasının demir dövme okçuluk gibi etkinlikleri sergiledik. Ayrıca öğrencilerimizle birlikte yarışmalar düzenleyerek bayramımızı kutladık” dedi.


9’uncu sınıf öğrencisi Hamza Çakmak, ateş üzerinden atlayıp, ok atarak geleneksel oyunları oynadıklarını söyledi.


Kültürel etkinliği hazırlayan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Havva Yıldırım “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, farklı etkinliklerle Nevruz Bayramını kutlamayı planladık. Demir dövdük, ok attık, ateş üzerinden atladık. Bu günün bilincini öğrencilerimizde oluşturmaya çalıştık” dedi.


Geleneksel okçuluk antrenörü Süleyman Akif Ünlü “ Nevruz bayramı, Türk’ün öz be öz kendi bayramıdır. Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki arkadaşlarla birlikte demir döverek, ateş üzerinden atlayıp bayramı coşkuyla kutladık” diye konuştu.


Etkinliğin son bölümünde, öğrencilerinin taklitli oyunları katılımcıları coşturdu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:23
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