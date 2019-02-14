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Öğrencilerin kayak heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençleri sporla buluşturan ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’ (BOSE) kapsamında 17 ilçeden 700 öğrenci kayak sporuyla tanışıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:25
Öğrencilerin kayak heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençleri sporla buluşturan ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’ (BOSE) kapsamında 17 ilçeden 700 öğrenci kayak sporuyla tanışıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’ (BOSE) kapsamında, Teleferik A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen kayak eğitim projesi, bu hafta yoğun ilgiyle başladı. 8 Mart Cuma tarihine kadar sürecek eğitimlerde, 17 ilçeden 700 öğrenci kayak sporuyla tanışacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sporu tabana yaymak ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek misyonuyla düzenlenen ‘Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri’ kapsamında başlayan kayak eğitim projesi, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. İlk grupta 40 öğrenci, teleferikle Uludağ’a ulaştırılarak alanında uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimleri verildi. Eğitimin ardından serbest zaman etkinlikleri ile karın tadını çıkaran öğrenciler, Uludağ’da eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini doyasıya yaşadı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen, daha önce Uludağ’a çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler için önemli bir fırsat olan program, keyifli anlara imza attı. Programa katılan öğrenciler, ilk defa Uludağ’da kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte teleferikle Uludağ’a çıkıp, kayak öğrenen ve güzel bir gün geçirmenin sevincini yaşayan öğrenciler, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.


Hafta içi her gün 40 kişi olmak üzere toplamda 700 öğrencinin katılacağı faaliyet 8 Mart Cuma günü son bulacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:25
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