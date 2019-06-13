Öğrencilerin jandarma sevgisi Abdurrahman İyigün Ortaokulu öğrencileri, Jandarma Genel Komutanlığının 180’nci Kuruluş nedeniyle ziyaret ettiler.

Abdurrahman İyigün Ortaokulu öğrencileri, Jandarma Genel Komutanlığının 180’nci Kuruluş nedeniyle ziyaret ettiler.

Kilis il Jandarma Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 180’nci Kuruluş Yıl Dönümü kapsamındaAbdurrahman İyigün Ortaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında İl J.Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil tarafın öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığını gezdiren Albay Başaklıgil, çocuklar ile yakından ilgilendi. Jandarma personeli tarafından öğrencilere, jandarmanın kullandığı araç gereçler ile çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, jandarma personeline sevgi gösterisinde bulundukları gözlendi.

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