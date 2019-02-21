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Öğrencilerin istediği spor sahası tamamlandı

Iğdır Merkez İnönü Ortaokulu öğrencileri Iğdır Valisi Enver Ünlü’den talep ettikleri spor sahasının yapımı tamamlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:40
Öğrencilerin istediği spor sahası tamamlandı

Iğdır Merkez İnönü Ortaokulu öğrencileri Iğdır Valisi Enver Ünlü’den talep ettikleri spor sahasının yapımı tamamlandı.


Yapılan spor sahasında incelemelerde bulunan Vali Ünlü, bir süre öğrencilerle vakit geçirerek sohbet etti. Önceki ziyaretlerinde öğrencilerden gelen talep üzerine İnönü Ortaokuluna kısa sürede spor sahası yapıldığını belirten Vali Ünlü, “öğrencilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın hangi alanda kendini geliştirmesi gerekiyorsa, bizler de o alanlarda onların önünü açmaya çalışıyoruz. Eğitimde ki kaliteyi hep daha üst seviyelere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:40
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