0553 313 94 23

Öğrencilerin hayali "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, liselilerin "2023 Eğitim Vizyonu" hedeflerinden uygulanmasını en çok istedikleri madde, "zorunlu ders saatlerinin azaltılması" oldu- Araştırmaya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramıyor- Öğrencilerin yüzde 91'i "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması" ve "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması"nı istiyor

28 Mart 2019 Perşembe 11:04
Öğrencilerin hayali "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, liseliler Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında en çok "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"nı bekliyor.

Ankara'daki Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öncülüğünde, Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden toplam bin öğrencinin katılımıyla yapılan araştırma, liselilerin "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında hayata geçirilmesini beklediği uygulamalara ilişkin dikkati çekici sonuçları ortaya koydu.

"2023 Eğitim Vizyonu" hakkında seminerlerin düzenlenmesinin ardından öğrencilerin görüşlerinin alınması amacıyla okullarda toplantı ve anket çalışmaları yapıldı.

Böylece öğrenciler, eğitim vizyonundaki maddeler hakkında sözlü ve yazılı olarak görüşlerini sunma imkanı buldu.

- Öğrencilerin ilk isteği "zorunlu ders saatlerinin azaltılması"

Araştırmada öğrencilere yöneltilen "2023 Eğitim Vizyonu'nda ilk önce hayata geçirilmesini istediğiniz madde nedir?" sorusuna, liselilerin yüzde 68'i "zorunlu ders saatlerinin azaltılması" yanıtını verdi.

Bunu, "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması", "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması", "haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliğinin azaltılması ve derslerin yükseköğretimle uyumlu hale getirilmesi" izledi.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ders çeşitliliği ve saatlerinin fazla olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere vakit ayıramadığını belirtti.

- Öğrenciler daha fazla proje yapmak istiyor

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 85'i, alan derslerinde daha fazla proje ve uygulama çalışması yapmayı istedi.

Bu çerçevede, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisi haline getirilmesi amacıyla okullarda kurulmaya başlayan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin heyecanla bekledikleri uygulamalar arasında yer aldı.

"2023 Eğitim Vizyonu"nda yer alan "ilgi, yetenek ve mizaca göre seçmeli ders yapısının oluşturulması" ve "bilimsel yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması" maddelerine ilişkin ise öğrencilerin yüzde 91'i olumlu görüş bildirdi.

Öğrencileri en fazla heyecanlandıran maddelerden biri de "okul-mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde yetenekli öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımlarının sağlanması" oldu.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı bu madde hakkında olumlu görüşte bulundu.

Ayrıca, "üniversitelerdeki bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapması", ilgili öğrencilerin kısa sürede uygulanmasını istediği hedefler arasında yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:04
  1. 2023 Eğitim Vizyonu
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turgutlu’nun 15 mahallesine 25 bin metrekare parke taşı
    1. Turgutlu’nun 15 mahallesine 25 bin..
    2. Bayburt’ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Muhtar Adayı Bağrıyanık, seçildiği..
    4. Yeni Filistin hükümetini zor ekonomik..
    5. 6 günlük bebeğiyle dilenmeye çıktı
    6. Uysal: " Göstermelik değil samimi..
    7. İmitasyon olduğu düşünülen tablo..
    8. Türkiye için kritik veri açıklandı
    9. GRAFİKLİ - NBA'in "ihtiyar..
    10. Alternatif Bank'tan 272,7 milyon..
    11. Mustafa Savaş: "Motor sporları için..
    12. İstanbul polisinden tarihi eser..
    13. Darbe girişimi davalarında 3 bin 82..
    14. Kurduğu mikro HES ile alabalık..
    15. GRAFİKLİ - İngiltere'de İslamofobi..
    16. Terör Devleti İsrail, Filistinlileri..
    17. Öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin..
    18. Bayat ekmekler yemeğe dönüşüyor
    19. Foça Belediyesinden seçimde özel hizmet
    20. Trump İsrail seçimlerine müdahale mi..
    21. Milletvekili Güneş: “Safranbolu’da..
    22. Japonya’da aile içi şiddet olaylarında..
    23. MEB'den taşımalı eğitime 2,3 milyar..
    24. Menderes Akdağ, yeni kitabını Forum..
    25. GRAFİKLİ - Akar'ı alıkoyan darbeci..
    26. Başkan Alıcık, “Hastalarımız ehline..
    27. Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan..
    28. Öğrencilerin hayali "zorunlu ders..
    29. Şirvan Kaymakamı İnan’ın koruma ve..
    30. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...