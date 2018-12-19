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Öğrencilerin gözünden Abdülhamid Han eserleri

Esenler Sanat Evi (ESEV) Dijital Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, Abdülhamid Han'ın İstanbul'daki eserleri için deklanşöre bastı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
Öğrencilerin gözünden Abdülhamid Han eserleri

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Esenler'de sanatçılar yetiştiren Esenler Sanat Evi (ESEV), sanata ve sanatçıya yönelik hizmetlerine devam ediyor. ESEV Dijital Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, Sultan II. Abdülhamid Han'ın İstanbul'daki bazı eserlerini gezerek, fotoğrafladılar.

Vefatının 100. yıldönümünde "Sultan Abdülhamid Han" için gerçekleştirilecek sempozyum için "ESEV Öğrencileri Abdülhamid'in İzinde" programı kapsamında; Yıldız Teknik Üniversitesi Fırıncılık Okulu, Sirkeci Tren Garı, Sultanahmet Alman Çeşmesi, Abdülhamid Han Türbesi, Beşiktaş Yıldız Camii ve Balat Demir Kilisesi'ni gezen fotoğrafçılık kursu öğrencileri, deklanşöre bu kez Abdülhamid Han'ın İstanbul'a kazandırdığı eserler için bastılar. Çekilen fotoğraflar, 28 Aralık Cuma günü, saat 11.00'de, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Gençlerin Dilinden Abdülhamid Han" konulu sempozyumda sergilenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:41
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Esenler Belediyesi

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