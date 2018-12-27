0553 313 94 23

Öğrencilerin en çok araştırdığı soru okullar 15 tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen soruların cevabı

Yarı yıl tatili yaklaştığı şu günlerde en çok araştırılan sorular arasında 15 tatil ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:51
Öğrencilerin en çok araştırdığı soru okullar 15 tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen soruların cevabı

Okullar eğitim döneminin yarısına yaklaştığı bu günlerde öğrencilerin internette en çok araştırdığı sorular arasında 15 tatil ne zaman başlacak? sorusu yer alıyor. Bizlerde hem öğrenci kardeşlerimize hemde velilerine bu merak edilen sorunun cevabını hazırladık.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. 

Uzmanlardan velilere 15 tatil için tavsiyeler;

Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

 Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

 Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın. 

Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:51
  1. eğitim
  2. 15 tatil ne zaman başlacak?
  3. 15 tatile ne zaman girecek?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı
    1. Avusturya’da kilisede silahlı soygun:..
    2. İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim..
    3. "Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı..
    4. CHP'li isimden ilginç dua: Allah..
    5. Süper Loto çekildi (2)
    6. Emir geldi! Komandolar sınır ötesi..
    7. Süper Loto çekildi (1)
    8. "İhracatçılardan beklentim katma..
    9. Genelkurmay çatı davası
    10. Dopamin hakkında her şey
    11. Su kefirini duydunuz mu?
    12. Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento..
    13. "Dünyadaki kavganın nedeni doğal..
    14. Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    15. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    16. Oksijenli suyun ilginç kullanım alanları
    17. Kış mevsiminde çok terliyorsanız…
    18. Ekip otosunda tecavüze istenen ceza..
    19. Akıncı üssü darbe girişimi davası
    20. Trump 'parayı onlar ödeyecek' demişti!..
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!