Öğrencilerin en çok araştırdığı soru okullar 15 tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen soruların cevabı

Okullar eğitim döneminin yarısına yaklaştığı bu günlerde öğrencilerin internette en çok araştırdığı sorular arasında 15 tatil ne zaman başlacak? sorusu yer alıyor. Bizlerde hem öğrenci kardeşlerimize hemde velilerine bu merak edilen sorunun cevabını hazırladık.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Uzmanlardan velilere 15 tatil için tavsiyeler;

Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.



Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.