Öğrencilerin dizüstü bilgisayar ve çanta ihtiyaçları n11.com’a geliyor

İSTANBUL (AA) – Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli ve çantalar n11.com’da öğrencilerin beğenisine sunulacak.



n11.com açıklamasına göre, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte öğrenci ve gençlerin de bilgisayar ihtiyaçlarını düşünen e-ticaret platformu, pek çok farklı marka ve modeli kullanıcıların ilgisine sunuyor.



Farklı donanım ve kapasite özellikleri ile öne çıkan birçok notebook modeli n11.com’da öğrencilerle buluşuyor.



Bilgisayar aksesuarları ve çantalarında da çeşitli seçenekler sunan n11.com, okulların yeni döneminde de teknoloji severlerin adresi oluyor.

