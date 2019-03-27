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Öğrencilerin çini çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde engelli bireylere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiren Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar ve öğrencilerinin çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:29
Öğrencilerin çini çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde engelli bireylere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiren Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar ve öğrencilerinin çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürüyor.


Çalışmalara katılan engelli bireyler Olçar’dan öğrendikleri teknikler ile çiniden bileklikler, kitap ayraçları, kolyeler üretiyor. Mayıs ayında düzenlenecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan eserlerin yapım aşamasını yerinde görmek üzere Özdilek Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Olçar ve öğrencilerini tebrik etti.


Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Olçar, “Özel öğrencilerimiz ve anneleri ile çini kurslarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kitap ayraçları gibi küçük parçalar işlemiştik. Bu yıl eserlerimizi biraz daha büyüttük. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne sahip rahmetli Sıtkı Usta’nın atölyesinden, ondan miras kalan çini kase, kupa, kalemlik,kuş, kedi gibi büyük hayvan bisküvilerini çalışıyoruz. Atatürk motifli bileklikler, kolyeler, kitap ayraçları gibi ürünler ortaya çıkıyor. Derslerimize annelerimiz de katılıyor ve oldukça keyifli geçiyor. Mayıs ayında da tüm eserlerimiz sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu güzel çalışma ortamını bizlere sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Çalışmaları yerinde gören Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Burada çok güzel şeyler gördüm. Özel çocuklarımızdan sanata dair özel işler görmek beni mutlu ediyor. Nida Olçar ile birlikte Eskişehir’de çalışmak çok değerli. Bu kıymetli çalışmaların devam ederek örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, Nida Olçar’ı ve çocuklarımızı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Eğitimlere katılan bireyler ve aileleri de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Nida Olçar’ın babası merhum Sıtkı Olçar’ın, ülkenin en önemli sanatçılarından biri olduğunu ifade ederek, “Sıtkı Olçar, Türkiye için çok büyük bir sanatçıydı. Onu kaybettik ama şimdi kızı Nida ile özel bir projede bulunmak çok güzel. Bu dönemde de engelli bireylerimizle birlikte güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Geçen dönem gençlerimiz oldukça güzel mesafe kat etmişlerdi. Seramik hamurunun yoğurulması, şekil verilmesi, boyanması, fırınlanması ve montajı gibi aşamaları başarıyla tamamlamış ve güzel ürünler ortaya çıkarmışlardı” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerinin ürettikleri eserler Mayıs ayında, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:29
  1. sanat
  2. sergi
  3. kitap

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