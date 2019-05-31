0553 313 94 23

Öğrencilerin bağışları 60 engelliye sandalye kazandırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından “Engelleri kaldıralım” kampanyası ile öğrencilerin yaptığı bağışlarla alınan 60 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:05
Öğrencilerin bağışları 60 engelliye sandalye kazandırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından “Engelleri kaldıralım” kampanyası ile öğrencilerin yaptığı bağışlarla alınan 60 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş kampanyanın anlamlı bulduğunu belirterek, herkesin bir gün engelli olabileceğini ifade etti.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kdz. Ereğli ilçesine gelişinde ilk olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ile Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından oluşturulan Osmanlı Çileği üretim bahçesini gezdi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cem Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Bülbül, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu karşıladı. Çilek bahçesini gezen Vali Erdoğan Bektaş, Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya’dan üretim ve ileriye dönük hedefler konusunda bilgiler aldı. Vali Bektaş katkılarından dolayı Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral’a teşekkür ederken, Osmanlı Çileği üretiminin yaygınlaşması için valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Geziye katılan Vali Bektaş ile beraberindeki protokol üyeleri çilek bahçesinde toplu fotoğraf çektirip buradan ayrıldı.



Öğrencilerin bağışları 60 engelliyi sandalye sahibi yaptı


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler daha sonra Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler tarafından düzenlenen sandalye dağıtım törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende konuşan Kdz. Ereğli Fiziksel engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, 60 sandalyenin alınması için bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Şentürk burada yaptığı konuşmasında “2 bine yakın engelliye hizmet veren derneğimiz kuruluşunun 22. Yılını kutluyor. Bugün bizleri bir araya getiren hayırseverlere, programa katılım sağlayan herkese tüm engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizleri bu mütevazi ortamımızda lütfedip ziyaretimize gelen başta Sayın Valimiz Erdoğan Bey’e, kaymakamımıza, amirallerimize ve diğer hazuruna çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun sağ olsunlar var olsunlar“ dedi.



Vali Bektaş “Ereğli’de işlerin yoluna girdiğini görmek çok güzel”


Tören öncesi engelliler ve aileleri ile tek tek selamlaşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk’e böyle bir organizasyonu gerçekleştirip 60 engellinin sandalye sahibi olmasına vesile olduğu için teşekkür etti. Vali Bektaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bugün siz bizleri ayrı bir dünyaya götürdünüz varlığınız için teşekkür ediyorum. Organizasyon içinde çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosferi yaşadığımı ifade etmekten mutluyum. Bugün engelsiz olan yarın engelli olabilir. Hepimiz bir engelli adayıyız. Engellilerin yüklerini daha çok yakın aile bireyleri yani anne, baba, abi kardeş ve eşler paylaşıyor yüklerini sırtlıyorlar, götürüyorlar. İyi ki bu engelli yakınlarımız var. Onlar hem engelleri hafifletiyorlar hem de bizlerin yükünü çok alıyorlar. Bizi de engelli bireylerimizi de rahatlatıyor. Onlar olmasa gerçekten bu süreci yönetmek daha da zor olacaktı. Ereğli’de işlerin yoluna girdiğini görmek gerçekten çok önemli ve güzel. Burada güzel bir yuva oluşmuş organizasyon yıllardır devam ediyor. İsmail Bey yıllardır bu işi arkadaşlarıyla beraber hayırseverlerin desteği ile yıllardır sürdürmekte. Hayırseverlerimiz olmazsa bu iş olmaz. Herkese gerçekten ayrı ayrı teşekkür hak ediyor. Dediğim gibi ben çok duygulandım sizlerin hepinizi bir arada gördüm. Biz devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bize düşen bu yükü sırtlamaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı kandiller, hayırlı ramazanlar şimdiden iyi bayramlar diliyorum.”


Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra engeliler ve aileleri ile toplu fotoğraf çektirdi. Vali Bektaş ve protokol üyeleri Fiziksel engelliler Derneği’nde ki çalışma atölyesini gezdikten sonra tören sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:05
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de Kadir Gecesi idrak ediliyor
    1. İzmir'de Kadir Gecesi idrak ediliyor
    2. Gündeme oturan fotoğraf: Kabe'ye giden..
    3. "İstanbul gibi büyük bir şehrin..
    4. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı..
    5. Kadir Gecesi idrak ediliyor
    6. Bitlis’te Kadir Gecesi coşkusu
    7. Hırsız kaçtı polis kovaladı
    8. ‘Ezgi Gecesi’ Sultanahmet Meydanı’nda
    9. Bakan Turhan yemek standında..
    10. Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını..
    11. Kerkük’de patlayan bombalar sonrası..
    12. Minibüsün çarptığı otomobil su..
    13. Ağrı'da Kadir Gecesi yoğunluğu
    14. (Düzeltme) Boşandığı eşi tarafından..
    15. Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden..
    16. Kadir Gecesi idrak ediliyor
    17. Akar ve TSK'nın komuta kademesi..
    18. Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
    19. Türk Kızılay Yemen'de yetim çocuklara..
    20. Selimiye Camisi'nde Kadir Gecesi..
    21. Öğrencilerin bağışları 60 engelliye..
    22. Ayağı yürüyen merdivene sıkışan kadın..
    23. Hastanedeki yakıt alım usulsüzlüğü..
    24. Önce polis otosuna çarptı ardından..
    25. Yanmayan sokak aydınlatma lambaları..
    26. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası
    27. Domates yüklü tır traktöre çarptı: 2..
    28. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare..
    29. Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi..
    30. Malazgirt’te vatandaşlar Kadir..
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı