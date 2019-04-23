0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve Sanat Gecesi

Ankara’nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium’un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi.

23 Nisan 2019 Salı 09:13
Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve Sanat Gecesi

Ankara’nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium’un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi.


Ankara’nın köklü okullarından Özel Arı Okulları, ATO Congresium’un ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri ve sanat gecesi etkinliği düzenledi. Sanat gecesi 800 öğrencinin 600’ü aşkınheykel, seramik, grafik tasarım, çizgi ve nokta çalışmalarının sergilenmesiyle başladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte okul korosu gitar dinletisi gösterimi yaptı.


Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seva Demiröz Arı Eğitim Kurumları’nın 50’inci yılı olduğunu belirtip, Özel Arı Okulları’nın 35’inci yılı olduğunu bunu ise 23 Nisan ve görsel sanatlar sergisini bir araya getirerek coşku ve mutlulukla kutladıklarını söyledi. Katılımın yoğun olduğu gecede ünlü tenor Hakan Aysev’e şef İsmail Çetin yönetimindeki Özel Arı Okulları Armoni Orkestrası ve Korosu’nun da eşlik ettiği konserle son buldu.


Konsere eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Çankaya Üniversitesi ve Arı Okulları Kurucusu Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, akademisyenler, öğrenciler, veliler ve sanatseverler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:13
  1. sanat
  2. konser
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    1. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    2. BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu..
    3. EYT son dakika gelişmesi bugün
    4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve çocuklar..
    5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk..
    6. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin..
    7. Hiç kursa gitmeden usta müzisyenler..
    8. İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı..
    9. Siyez Buğdayı’nın serüveni belgesele..
    10. Sri Lanka'da ölü sayısı yükseldi!
    11. 4. Uluslararası Öğrenci Festivali..
    12. Isparta’da sahte içki üretimi yapılan..
    13. (Özel) Pazarda en az fiyatı artan..
    14. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    15. Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi
    16. (Özel) Cam kapıyı tuzla buz edip bir..
    17. BEÜ’ye anaokulu öğrencilerinden 23..
    18. Geleneksel Dede Korkut ‘Bilge Adam’ ve..
    19. Kaş’ta Ülkü Ocakları açılışı
    20. Milletvekilinden Başkan Tanğlay’a..
    21. Dünya kalp sağlığı haftası
    22. YKS sınav saat kaçta son dakika ÖSYM..
    23. U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe..
    24. Batı demek soykırım demek
    25. ‘Kimlik, Kültür ve Medeniyet’ konulu..
    26. Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve..
    27. Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu..
    28. (Özel) Maslak’ta gökdelenler kırmızı..
    29. Taksiciyi gasp eden sanıktan pes..
    30. Bitlis’te eğitim çalışanlarının..
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı