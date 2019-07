Öğrencilerimizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz

Mehmet Canıtatlı

Kurulduğu 2003 yılından bu yana Türkiye ekonomisi için nitelikli insan gücü yetiştiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), yıl boyunca gerçekleştirdiği bilimsel toplantıların yanı sıra tanıtım odaklı organizasyonlarda da diğer üniversitelere fark attı. Öğrencileri, akademik ve idari kadrosuyla 40 bin kişinin üzerinde bir nüfusa sahip olan İAÜ’nin Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, hafta başında ziyaret ettiğimiz makamında bizlere gösterdiği misafirperverliği eşliğinde üniversitenin misyonu ve hedefleri konusunda şu mesajları verdi.

14 dönemlik gurur

Bilim ve teknolojiyi, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde toplumun yararına kullanmak; bilimin ışığında, uluslararası standartta yaptığı eğitimle öğrencilerine, çağımızın gerektirdiği bilgi birikimini, girişimci ve yaratıcı ruhu kazandırmak, geçmişi ve bugünüyle barışık, aydınlık gençler yetiştirmek ideali ile 2003 yılında Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Mustafa Aydın’ın önderliğinde kurularak eğitim öğretime başlayan üniversitemiz, 14’üncü dönem mezunlarını geçtiğimiz günlerde verdi. Dev bir ailenin ferdi olarak bunun gururunu yaşıyoruz.

Örnek üniversiteyiz

Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren, özgün bir uygulamalı eğitim modeli geliştirip uygulamış, önlisans, lisans, lisansüstü ve hayat boyu eğitim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bölüm, program ve laboratuvarları, çağdaş teknik donanımı, uluslararası başarılara imza atmış öğretim üyeleri ile gerek eğitim öğretim, gerek araştırma geliştirme faaliyetleri gerekse topluma hizmet açısından örnek bir üniversite haline gelmiştir.

5 bin uluslararası öğrencimiz var

Üniversitemiz aynı zamanda dünyanın her bölgesinden 450’yi aşkın seçkin üniversitelerle işbirlikleri, yine dünyanın önde gelen üniversiteleriyle gerçekleştirdiği uluslararası bilimsel etkinlik ve ortak çalışmaları, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları, 102 farklı ülkeden 5 bine ulaşan uluslararası öğrencisi ile “uluslararası bir kampus” niteliği kazanmıştır. Üniversitemiz, ulusal öğrenciler yanında, Türkiye’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olma başarısını da elde etmiştir.

Her alanın en iyileri buradan yetişiyor

Bizler, araştıran, sorgulayan üreten, mesleki yeterliliğin yanı sıra entelektüel bilgi birikimine sahip, bilgi teknolojilerine hâkim, kendini her alanda yenileyen, katılımcı, evrensel boyutta özgür düşünebilen bir gençlik yetiştirmek için; öğrencilerimize mesleki formasyon kazandırmakla yetinmedik. Öğrenim hayatları boyunca, öğrencilerimizi ülkemizin ve dünyanın çok değerli, bilim adamları, devlet adamları, siyasetçileri, devlet başkanları, ekonomiyi yöneten-yönlendiren iş adamları-sanayicileri, şairleri, edipleri ile buluşturduk. Akademik disiplinlerimizi araştırma ve eğitimimizi sorgulama gücümüzü öğrencilerimizle öğreticilerimizi üniversitemiz ile çevresini kişisel iddialarımızla üniversitemizin hedeflerini birleştirerek daha parlak bir gelecek için yolumuza güvenle devam etmekte ve bu ülkenin zenginliği ve teminatı olan gençlerimizi en yüksek standartlarda yetiştirmeye kararlıyız.

Mezunlarımıza güveniyoruz

450’yi aşkın eğitim kurumuyla yapılan anlaşmalarla, 102 farklı ülkeden 6 bini aşan uluslararası öğrencisiyle İAÜ, dünya arenasında da yerini aldı. Mezunlarımızı ise uluslararası standartlarda eğitim alarak uğurluyoruz. Aldıkları eğitimle meslek hayatlarında üretken, ülkemize faydalı birer birey olacaklarına ve Türkiye’yi medeniyet yarışında bir adım daha ileri götüreceklerine inancım tamdır.

Sayın Aydın’a teşekkür ederim

Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Aydın’a, üniversitemize sağladığı tüm imkânlar için, her bir öğrencimizi evladı kabul edip bağrına bastığı ve onların yetişmesi için fedakârlıktan kaçınmadığı için, şükranlarımı sunuyorum.

Akademisyenlerimiz özveriyle çalışıyor

Üniversitemizde hemen her alanda elde edilen başarıların arkasında, akademisyenlerimizin samimi, özverili ve istekli çalışmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yetkinliklere sahip bir şekilde meslek sahibi olmalarında en büyük katkı, şüphesiz değerli öğretim elemanı arkadaşlarımdan geliyor. Gerek eğitim öğretime gerek üniversitemize yapmış oldukları katkılardan dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizde eğitim - öğretimin huzur ve güven içinde devamında verdikleri destek ve özverili çalışmalarından dolayı, değerli idarî personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum.

“Zamanı yakalamak zorundayız”

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bilginin ve teknolojinin önemine dikkat çekerek, “Bilgiden, akıldan, teknolojiden başka bir çarenin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorunlarını çözmek için başka çaremiz yok. Başka ülkelerin dayattığı bilimsel çözümlerin yerine kendi çözümlerimizi üretme vaktimiz geldi. Zamanı yakalamak zorundayız. Aksi takdirde zamanı yönetenler, bilgiye şekil verenler bizi de yönetirler. Bu nedenle burada verdiğimiz eğitim çok önemli. Burada eğitim alan kendi evladımız gibi kabul ettiğimiz öğrencilerimiz ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.

Mezunlara anlamlı mesaj

Temmuz başında binlerce mezununu uğurlayan İAÜ’nin rektörü İzmirli, mezun olan gençlere şu mesajı verdi: ’’Başarıya giden yolda muhakkak ki diplomanızın yararını göreceksiniz; ama başarıya ulaşmada diplomanız kadar İstanbul Aydın Üniversitesi’nde edindiğiniz değerler, ilkeler, yetenekler ve belki hepsinden önemlisi burada edindiğiniz özgüven etkili olacak. Ancak unutmayınız: dünya hızla değişmekte, şartlar gerek ülkeler gerek bireyler için her geçen gün, daha da farklılaşmaktadır. İnsanlık en ideali ve mükemmeli yakalamak, medeniyet yarışında bir adım öne geçmek için sürekli bir arayış içerisindedir. Dolayısıyla küresel yarış artık sınır tanımamaktadır. Böyle bir dünyada başarılarınızı devam ettirmeniz, dünyanın her ülkesinde kendinizi ispatlamanız; Üniversitede edindiğiniz bilgi ve birikime ek olarak göstereceğiniz gayretlere de bağlıdır. Dünyayı anlamak için, gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için; büyük düşünmeli, daha çok okumalı, araştırmalı, sahip olduğunuz bilgiyi sürekli güncellemelisiniz. Teknolojik yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız. Bu şuurla, kendi değerlerimizi evrensel değerlerle bütünleştirmiş genç nesiller olarak, dünyanın her ülkesinde ses getiren başarılara imza atacağınıza ve Türkiye’yi medeniyet yarışında daha ileri seviyelere taşıyacağınıza inanıyorum.’