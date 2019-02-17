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Öğrencileri Kübra öğretmen cinayetini protesto etti

Mersin’de Çamlıbel Kız Meslek Lisesi öğrencileri, okulun müdür yardımcısı Kübra Aşkın’ın boşandığı eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

17 Şubat 2019 Pazar 14:38
Öğrencileri Kübra öğretmen cinayetini protesto etti

Mersin’de Çamlıbel Kız Meslek Lisesi öğrencileri, okulun müdür yardımcısı Kübra Aşkın’ın boşandığı eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.


Cumhuriyet Alanı’nda ellerinde ’Kübra Aşkın isyanımız’, ’Kadın insanlığın kanatlarıdır’, ’Öldüren sevgi istemiyoruz’, ’Sen ona sahip çıkma, dokunma yeter’ yazılı pankart ve dövizler taşıyan öğrenciler, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın’ın ayrıldığı eski eşi tarafından öldürülmesine tepkilerini dile getirdiler. Attıkları sloganlarla kadın cinayetlerini protesto eden öğrenciler, bu tür cinayetlere ağır cezalar getirilmesini talep ettiler. Öğrencilerden Helin Çelik, kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Başka canlar, başka Kübralar yanmasın. Artık bu cinayetlerin önü kesilsin. Adalet istiyoruz. Herboşanan kadın ölmek zorunda değil. Biz artık haklarımızı istiyoruz. Kadınlar boşanabilmeli, boşandıktan sonra korkmamalı. Taciz istemiyoruz, ölüm istemiyoruz, istismar istemiyoruz, can kaybolsun istemiyoruz" dedi.


Bir başka öğrenci ise Özgecen Arslan’dan sonra kadın cinayetlerinin durmadığını belirterek, "Aradan 4 yıl geçti, bir sürü kadın katledildi. Artık buna bir ’dur’ denilmesi gerekir. Her gün birçok anne ağlıyor, feryat ediyor. Artık bu erkek şiddeti son bulmalı" diye konuştu.


Protesto gösterisini yürüyüşle devam ettirmek isteyen öğrenciler bu taleplerine izin verilmeyince öğretmenleri için okutulacak mevlide katılmak üzere alandan ayrıldılar.


Önceki gece merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halinde iken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı daha sonra polise teslim olmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:38
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