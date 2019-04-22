Öğrencileri için palyaço oldu

Sivas’ta Elif öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile sınıfına palyaço kostümü ile girip öğrencilerine şeker ve çikolata ikram etti.

Sivas’ın Kangal İlçesi Şehit Oğuz Özgür Çevik ilköğretim okulu 2-A sınıfı öğretmeni Elif Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile öğrencilerine ilginç bir sürpriz hazırladı. Kızılkaya sınıfına palyaço kostümü ile girip öğrencilerine çikolata ve şeker ikram etti. Öğrencilerini oldukça mutlu etmeye başaran Kızılkaya dersini palyaço köstüm içerisinde işledi.