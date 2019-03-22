Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulunda 1-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Çiğdem Şakır'ın, Türkiye ve dünya haritasından tasarladığı sıra örtülerini kullanıyor.

Merkez Kayapınar ilçesindeki okulda sınıf öğretmeni olan Çiğdem Şakır, öğrencilerinin illeri ve ülkeleri daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla sıra örtülerini Türkiye ve dünya haritası şeklinde tasarladı.

Öğretmen Şakır, öğrencilerle birlikte üzerinde Türkiye ve dünya haritasının yer aldığı sıra örtüsü tasarladıklarını, sofra bezi görünümlü sıra örtüleri yerine eğitime katkı sunması için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrenmenin her yerde olması gerektiğini, çocukları yaşama hazırladıkları ortamların önemli olduğu anlatan Şakır, çocukları her alanda iyi bir şekilde yetiştirmek için gayret göstermeleri gerektiğini kaydetti.



Bu çalışmanın bütün okullarda yapılmasını istediğini kaydeden Şakır, şöyle konuştu:

"Bir sıramıza dünya haritası, bir sıramıza da Türkiye haritası yaptık ki karışık kullanalım. Çocuklar bu sayede illerin ve ülkelerin yerini öğrensin. Bu projemin patentini almak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'deki tüm okullarda uygulanmasını istiyorum. Bu sayede öğrenciler, hem Türkiye'yi hem de dünyayı harita üzerinde tanıyor."

Sıra örtülerini herkesin çok beğendiğini, çok gururlandıklarını dile getiren Şakır, eğitim denilince akla ilk gelen yerin okul olduğunu, bu çalışmalar sayesinde çocukların öğrenme isteğinin artacağını aktardı.

Çocukların eğlenerek bilgi sahibi olması için bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini kaydeden Şakır, bu amaçla yola çıktıklarını, çocukların bilgiye ulaşması için yardımcı olduklarını anlattı.



