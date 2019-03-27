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Öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Çaycuma Ilçesi’nin Nebioğlu Beldesin de Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fidan dikimi gerçekleşti.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
Öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Çaycuma Ilçesi’nin Nebioğlu Beldesin de Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fidan dikimi gerçekleşti.


Orman Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan, Çaycuma Kaymakamlığı ve Nebioğlu Belediyesinin katkıları ile Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ön tarafında Peyzaj çalışmaların yapımı devam ederken açık alan üzerinde de fidan dikimi yapıldı.


Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın’ın katılımı ile öğrencilerle birlikte meyve ağacı dikimi gerçekleşti. Öğrencilerin fide dikimi için hazırlamış oldukları sera ve açık arazi üzerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Serkan Keçeli, küçük çapta yapılacak olan sondaj çalışmasına katkıda bulunacağını ifade ederek yerli fide ve hibrit fidelerin dikimi bakımı konusunda öğrenciler ile istişarede bulundu.


Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, "Peyzaj çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hususunda her türlü desteği veren başta Zonguldak Orman Bölge Müdürümüze, Zonguldak Orman İşletme Müdürümüze, İlçe Kaymakamımız Serkan Keçeli’ye ve Perşembe Orman İşletme Şefimize çok teşekkür ediyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
  1. doğa

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