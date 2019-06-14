0553 313 94 23

Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler

Tokat’ta düzenlenen karne töreninde ortaokulu bitiren 8.

14 Haziran 2019 Cuma 11:31
Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler

Tokat’ta düzenlenen karne töreninde ortaokulu bitiren 8. Sınıf öğrencileri davul zurnayla yapılan törenle uğurlandı, servislere yazma bağlanarak arkalarından su döküldü.


Tokat’ta 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 626 okulda 111 bin 782 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Özel Ayışığı Okulunda düzenlenen karne töreninde ise 8. sınıf öğrencileri için uğurlama töreni yapıldı. Okul bahçesinde öğretmenlerine ve arkadaşlarına sarılarak vedalaşan öğrencilere davul zurna eşliğinde ‘Hepinize birden elveda’ parçası çalındı. Öğrenci servislerinin dikiz aynalarına düğünlerde gelin alma törenlerinde olduğu gibi yazma bağlandı. Servislere binerek okuldan ayrılan öğrencilerin arkasından kovalarla su döküldü.


Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, ortaokulu bitirip liseye başlayacak öğrenciler için uğurlama töreni yaptıklarını ifade ederek, “Karne töreninde davul zurna vardı. Ayrıca servis araçlarına yazma bağladık. Öğrencilerimizi gelin uğurlar gibi uğurladık, servis araçlarının arkasında da kovalarla su döktük. Su gibi gitsinler su gibi sağlıkla ailelerine ulaşsınlar, su gibi de geri gelsinler. 3 ay sonra bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Mezun olanlara da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


Rehberlik Öğretmeni Selma Üner, 8. Sınıf öğrencilerini davul zurnayla uğurladıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz hak ettiler bunu, gerçekten başarılı bir yıl geçirdiler. O nedenle de böyle bir etkinlik yapıldı. Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Öğrenciler de ortaokulu bitirdikleri için farklı duygular yaşadıklarını, davullu zurnalı uğurlamanın kendileri için sürpriz olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta gerçekleşecek
    1. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    2. Bu imam başka imam
    3. İtalyan demiryolu şirketine Özpetek..
    4. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    5. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    6. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    7. Kan bağışçılarına ödül
    8. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    9. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    10. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    11. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    12. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    13. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    14. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    15. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    16. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    17. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    18. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    19. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    21. Öykü Arin için imza kampanyası
    22. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    23. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    24. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    25. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    26. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    27. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    28. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    29. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    30. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!