Öğrencilere yurtdışında staj desteği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine yurtdışında eğitim imkânı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda uluslararası platformda öncü üniversitelerle ikili iş birlikleri de meyvesini veriyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, akademisyenleri ve öğrencilerinin uluslararası platformda yer edinmesi için alanında yetkin üniversitelerle ikili işbirliği çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda atılan son adımlardan birisi de Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinden Yasin Atasu’nun, Porto Üniversitesi Biyomedikal Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında staj imkânı elde etmesi oldu.

Avrupa’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Porto Üniversitesi’nde staj imkanı elde eden Yasin Atasu, NovelMar çalışmaları ile bilim dünyasında ün kazanmış Prof. Dr. Anake Kijjoa ile çalışma fırsatı elde etmesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu, teorik ve pratik birçok tecrübe edindiğini belirtti. Doğal ürünler kimyası, bitki sekonder metabolitlerinin biyolojik ve farmakolojik aktiviteleri, deniz doğal ürünlerinin kimyası ve biyolojik faaliyetler konularında çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Yasin Atasu, Porto Üniversitesi’ndeki gözlemlerini Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile paylaştı.