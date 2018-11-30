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Öğrencilere yemekhanede sürpriz konser

Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrencilere "Akademik Oda Orkestrası" tarafından yemekhanede verilen konserle sürpriz yapıldı- SDÜ Rektörlük Kültür ve Sanat Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genç:- "Öğrencilerimizin sınav sonrasında en kalabalık ortamda oda orkestrası ile özel hissetsinler istedik. Öğrenciler böyle bir durumdan çok memnun oldu"

30 Kasım 2018 Cuma 22:45
Öğrencilere yemekhanede sürpriz konser

ISPARTA (AA) - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) okuyan öğrencilere yemekhanede verilen konserle sürpriz yapıldı.

"İlham veren üniversite" sloganıyla hareket eden SDÜ, bilimsel projelerin yanında öğrencilere sunduğu birbirinden ilginç sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, üniversitenin Doğu Kampüsü'ndeki yemekhanede yemek yiyen öğrenciler, bir anda SDÜ Akademik Oda Orkestrasınca verilen konserle karşılaştı.

İlk kez böylesi bir etkinliğe şahit olan öğrenciler şaşkınlık yaşarken, bazı öğrencilerkonseri cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yaklaşık 40 dakika süren konserde orkestra, Türk ve Batı müziğinden oluşan 8 eseri icra etti.

SDÜ Rektörlük Kültür ve Sanat Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere belli aralıklarla bu tarz sürprizlerin yapıldığını söyledi.

Sanatı her ortamda yaygınlaştırmaya çalıştıklarının ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile bir toplantı sonunda öğrencilere 'Nasıl güzel ortam oluşturabiliriz?' diye konuşurken bu fikir ortaya çıktı. Öğrencilerimizin sınav sonrasında en kalabalık ortamda oda orkestrası ile özel hissetsinler istedik. Öğrenciler böyle bir durumdan çok memnun oldu. Önce çok şaşırdılar sonra da çok sevindiler. Eserlerin sonunda uzun süre alkışlayarak destek de verdiler. Birçoğu böyle bir uygulama beklemediklerini, kendilerini çok özel hissettiklerini anlattı."

Genç, hem öğrencilere hem de Isparta halkına yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:45
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