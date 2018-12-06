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"Öğrencilere yardım" karşılığında davasını geri çekti

Niğde'de bir kişi, tarlasını izinsiz kullanan komşusuna açtığı davadan, komşusunun 20 öğrenciye bot ve mont alması karşılığında vazgeçti

06 Aralık 2018 Perşembe 15:51
"Öğrencilere yardım" karşılığında davasını geri çekti

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, tarlasını izinsiz kullanan komşusu hakkındaki şikayetini, komşusunun 20 öğrenciye bot ve mont alması karşılığında geri çekti.

Merkez Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, komşusunun, tarlasını izinsiz kullandığı gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gitmesiyle Karsak, müştekinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 20 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot alması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Davalı, Karsak'ın şartını yerine getirerek yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtuldu.

Karsak, malzemelerin bir okulda öğrencilere dağıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Davalıdan, ekilen arazim ve uğradığım zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim ve 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik." dedi.

Uzlaştırmacı Murat Dibek de taraflar arasında, mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz iddiasıyla dosyaları olduğunu belirterek, "Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk ama 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılarlarsa uzlaşacağını söyledi ve şüpheli taraf da kabul etti. Uzlaştırma kapsamında bu şekilde toplumsal bilinç oluşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:51
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