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Öğrencilere verginin önemi anlatıldı

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve Vergi Haftası nedeniyle, Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:47
Öğrencilere verginin önemi anlatıldı

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve Vergi Haftası nedeniyle, Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.


Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencileri, Vergi Haftası nedeniyle vergi konusunda bilgilendirildi. Seminerde, Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, serbest muhasebeci ve mali müşavir Fuat Özer, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesi, Türk vergi sistemi ve güncel vergi uygulamaları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.


Müdür Aydoğan, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine, ayrıca; Okul Müdürü Abdullah Aksoy, Müdür Yardımcısı Emre Kara ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:47
  1. doğa

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