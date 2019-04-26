Öğrencilere, ‘TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler’ semineri

Elazığ’da üniversiteli öğrencilere yönelik, ‘TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler’ semineri verildi.

Fırat Üniversitesi koordinesinde TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine ‘TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler’ semineri verildi. FÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilere teknoloji ve bilim üzerine bilgi verdi.

2017 yılı içerisinde AR-GE’ye 32 Milyar TL’ destek verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Aynı yıl içerisinde TÜBİTAK’a verilen, kullandırılması beklenen kaynak 1.6 Milyar TL’dir. TÜBİTAK’ın ülkemizin akademik yani insan kaynağı olan üniversitelere, sanayiye, bilim merkezlerine, toplumda bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturması 1.6 Milyar TL’dir. Bu bizim ülkemizin AR-GE bütçesinin yüzde 5’idir. Dolayısıyla TÜBİTAK,markasıyla 1963 yılından bugüne kadar geçmişiyle ülkemizde en kuvvetli kurumların başında geliyor” dedi.

Yarışmanın finaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise" TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim final yarışmalarının ödül töreni yapıldı. Yoğun gündem ve zaman kısıtlamasına rağmen özellikle bir konferans vermelerinikendisinden rica ettik. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’daFırat Üniversitesine olan ilgisinden dolayı bizi kırmadı ve konferansı gerçekleştirdi. Bizlere gündemle ilgili konuşmalar yapan başkana çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seminer, Mandal’ın öğrencilerin soruların yanıtlaması ile sona erdi.

Seminere,Vali Vekili Mustafa Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan, FÜ Rektörü Kutbetddin Demirdağ , öğretim üyeleri, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.