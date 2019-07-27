Öğrencilere trafik bilinci tiyatro ile kazandırılacak

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında, okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenecek.

MEB tarafından, öğrencilere küçük yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla ilkokul müfredatındaki derslerin yanı sıra yapılan uygulamalara, bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik okullarda trafik adabı ve kurallarının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenmesi için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında iş birliği yapıldı.

Ülke genelindeki okullarda sahneye konulacak "Trafikte Küçük Hata Yoktur" adlı tiyatro oyunu ile öğrencilerin trafikle ilgili temel kavramları, trafik kuralları ve adabı ile kurallara uymanın önemini, eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak.

- Öğrenciler için el ilanları da hazırlanacak

Proje kapsamında, tiyatro gösterisi ile ilgili afiş, el ilanı, broşür gibi materyaller de hazırlanacak. Okullara asılacak afişlerin yanı sıra öğrencilere, tiyatro oyununda anlatılan trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı broşürler de dağıtılacak.

Böylece, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları, toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.