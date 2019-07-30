0553 313 94 23

Öğrencilere tarih ve doğa yolculuğu

Darende’den Malatya Büyükşehir Belediyesinin misafiri olan 70 Kuran kursu öğrencisi Malatya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezme ve yakından tanıma imkanı buldu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:33
Öğrencilere tarih ve doğa yolculuğu

Darende’den Malatya Büyükşehir Belediyesinin misafiri olan 70 Kuran kursu öğrencisi Malatya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezme ve yakından tanıma imkanı buldu.


Darende Müftülüğüne bağlı Hacı Fatma Tunç Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencileri gezi otobüsleri ile Battalgazi ilçesindeki tarihi ve turistik alanlar ile Büyükşehir Belediyesine bağlı mesire alanları, hayvanat bahçesi ve Sanat Sokağını gezdi.


Büyükşehir Belediyesi yanında başlayan gezi programında ilk olarak Battalgazideki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’na gidildi. Malatya Kalesi önünden Kervansaray’a geçen öğrenciler, rehber eşliğinde gezdi. Sonra Selçuklu dönemi eseri Ulu Camiyi ziyaret eden öğrenciler, buradan Arslantepe Höyüğü’ne geçti.


Öğrenciler, Arslantepe Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni gezdi.


Bol bol tarih ve doğayı teneffüs eden öğrenciler, daha sonra gezinin başlangıç yerine dönerek geleneksel ve modern sanatların icra edildiği Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ni ziyaret ettiler. Sanat kursları atölyelerini gezen öğrenciler, enstrümental kurslarında müzik dinledi.


Sanat Merkezi gezisinin ardından öğrenciler Sanat Sokağındaki Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ziyaret ederek programlarını tamamladı.


Öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı gezi programının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:33
  1. sanat
  2. doğa
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası
    1. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    2. ERÜ ile Kayseri Şeker Fabrikası..
    3. Keçileri kaçıramadan yakalandılar
    4. Lüleburgaz Kızılay’dan vekalet standı
    5. Mevlüt Çavuşoğlu: Beklentimiz Çin..
    6. Rasim Ozan Kütahyalı: Zor durumdayım
    7. Çukurova Racing Takımı hedef büyüttü
    8. Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde..
    9. Pazaryeri’nde buğday arpa hasadı..
    10. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    11. Kazım Kurt Belediye Başkanları..
    12. Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz..
    13. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un..
    14. Ormanda kenevir yetiştiren şahıs..
    15. Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla..
    16. Cizre’de tır devrildi: 2 yaralı
    17. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    18. Yiğidolar’ın Hollanda kampı sona erdi
    19. Geri manevra yapan tur otobüsünün..
    20. Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!