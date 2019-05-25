0553 313 94 23

Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmene aylıktan kesme cezası

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:41
Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmene aylıktan kesme cezası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticilik görevinden alındığı, aylıktan kesme cezası verildiği ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz Köyü İlkokulu müdürü hakkında İstiklal Marşı töreni öncesinde öğrencilere şiddet uygulaması nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maarif müfettişlerince yapılan soruşturmada okul müdürünün suçu sabit olduğundan disiplin yönünden aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır. İdari yönden, üzerinden yöneticilik görevi alınarak öğretmen olarak ataması yapılmıştır. Öte yandan, soruşturma neticesinde 26 Mart'tan itibaren okul müdürünün adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir ve bu durumu devam etmektedir."

Yapraklı ilçesindeki ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak tokatlayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarından tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basında yer almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:41
  1. çankırı
  2. Çankırı Valiliği
  3. öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen
  4. Yapraklı ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    1. İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019
    3. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    4. Çaldığı malzemeleri hurdacıya satmaya..
    5. YTB Kosova'da iftar verdi
    6. Bilimsel araştırma ortaya koydu!..
    7. Slovakya ve Çekya AP seçimleri için..
    8. Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmene..
    9. Fatih Çukurbostan’da iftar heyecanı
    10. Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla..
    11. Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci..
    12. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    13. Terör devleti ABD, insani yardım..
    14. Bolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza..
    15. 33. Uluslararası İzmir Festivali başladı
    16. Esad rejimi ve Rusya İdlib’e..
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Hakan Çavuşoğlu’ndan Dağder’e ziyaret
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve..
    20. Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
    21. 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu
    22. Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın..
    23. Binali Yıldırım, Erzincanlılarla..
    24. Milletvekili Fendoğlu, Demiryol-İş..
    25. Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı
    26. Pendik'te alışveriş merkezinde yangın
    27. Yetimler Kervanından geleneksel iftar..
    28. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    29. Galatasaray, şampiyonluk kupasını..
    30. Kahramanmaraş'taki konteyner kentte..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı