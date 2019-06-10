Öğrencilere rahat ders çalışma ortamı

Çukurova Belediyesi, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde bulunan kütüphaneyi, üniversite adaylarına ve KPSS’ye gireceklerin hizmetine sundu.

Cumartesi ve pazar günleri de dahil sınava hazırlanan öğrenciler sabah 08:00 akşam 22:00 saatleri arasında Çukurova Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanabiliyor. Öğrenciler hem sessiz bir ortamda sınava hazırlanıyor hem de ders çalışmaya ara verdikleri bölümlerde Gençlik Merkezi kafeteryasındaki çay, kahve ikramından yararlanabiliyor.

Kütüphanenin hafta sonu hizmetinin KPSS gerçekleşinceye kadar devam edeceği bildirildi.

Sınava hazırlanan öğrenciler de Çukurova Belediyesi’nin kütüphane hizmetinden memnun olduklarını belirterek, Başkan Soner Çetin’e teşekkür ettiler.

Sınav günlerinin yaklaştığını belirten öğrenciler, “Bizlerin tam konsantrasyonla ders çalışmamız ve sınava hazırlanmanız gerekiyor. Bunun için mutlak sessizlik ve klimalı, konforlu bir ortama ihtiyacımız var. Sağolsun Başkanımız Soner Çetin bizler için bu hizmeti verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem burada uygun ortamda sınava hazırlanıyoruz hem de derse ara verdiğimizde çay kahve ikramı yapılıyor. Böyle bir ortam sınava hazırlananlar için bulunmaz bir fırsat” diye konuştular.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, yerel yönetimlerin toplumun genç yaşlı her kesimine hizmet etmek zorunda olduğunu söyledi. Belediyelerin doğumundan ölümüne vatandaşın her zaman yanında olması gerektiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerden çok talep gelince hiç düşünmeden Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki kütüphaneyi tahsis ettik. İhtiyaç olduğunda yeni kütüphaneleri gençlerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.