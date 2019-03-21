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Öğrencilere muhtarlığı anlattı

Erdek Merkez Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, Atatürk İlkokulu öğrencilerine muhtarlık ile ilgili bilgiler verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:11
Öğrencilere muhtarlığı anlattı

Erdek Merkez Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, Atatürk İlkokulu öğrencilerine muhtarlık ile ilgili bilgiler verdi.


Öğrenciler Hayat Bilgisi Dersi kapsamında “Muhtarlık” görevi hakkında bilgi edinebilmeleri için öğretmenleri eşliğinde Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın’ı ziyaret etti. Zeytinli Mahallesi Muhtarlık ofisinde konuk edilen 120 öğrenciye Muhtar Aydın tarafından, ‘Muhtar kimdir? Görevleri nelerdir? Sorularının cevapları aktarıldı. Öğrencilere muhtarlığın önemli bir görev olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Muhtar Ali Aydın "Muhtarlar mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü olan yerel yöneticilerdir” dedi.


Muhtarlığın hem zor hem de zevkli bir görev olduğunu öğrencilerle paylaşan Aydın, “Kimsenin küçükken muhtar olma gibi bir hayali yoktur. Mahalle halkının takdiri ve teveccühü ile muhtar olunur. Belirli bir yaş sınırı da yoktur. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar muhtar olabilir” dedi.


Bilgilendirme sonunda, öğrencilerden gelen soruları tek tek cevaplayan Muhtar Aydın, öğrencilere kendisinden istekleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerden biri öğrenim gördükleri okulun bahçesinde bulunan kale filelerinin yenilenmesini isterken, Muhtar Aydın’da öğrenciye isteğinin en kısa zamanda yerine getirileceğinin sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:11
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