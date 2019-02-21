Öğrencilere motivasyon semineri
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12’nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.21 Şubat 2019 Perşembe 11:50
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12’nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi. Seminer sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, bu tür seminerlerin öğrencilere faydalı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
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