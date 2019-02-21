Öğrencilere motivasyon semineri Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12’nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 12’nci sınıf öğrencilerine motivasyon semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi. Seminer sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, bu tür seminerlerin öğrencilere faydalı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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