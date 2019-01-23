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"Öğrencilere mont yardımı" karşılığında uzlaştılar

Manisa'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasına sebep olan sürücü ile şikayetçi taraf, öğrencilere 100 mont yardımı yapılması karşılığında uzlaştı- Kazaya karışan sürücü Hüseyin Güler: "Benzer durumlar başından geçen herkese bir araya gelip uzlaşmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde her iki taraf da memnun oldu, ayrıca öğrenciler de bu güzellikten nasiplendi, mont sahibi oldular"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
"Öğrencilere mont yardımı" karşılığında uzlaştılar

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasına neden olan sürücü ile şikayetçi taraf, öğrencilere 100 mont yardımı karşılığında uzlaşarak mahkemeye gitmekten vazgeçti.

Hüseyin Güler, yaklaşık 5 ay önce otomobiliyle Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Bahri Çakar'ın oğluna ve kız kardeşine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Aracı ve kimliği tespit edilen Güler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bahri Çakar da zanlıdan şikayetçi oldu.

Daha sonra taraflar, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacılar tarafından bir araya getirildi. Yaklaşık 30 gün süren müzakerelerde 5 kez görüşen taraflar, Yunusemre ilçesinde bir okuldaki öğrencilere mont yardımı yapılması konusunda anlaştı.

Uzlaşmanın sonucunda kazayı yapıp olay yerinden kaçan Hüseyin Güler, okula 100 adet mont yardımı yaptı, Bahri Çakar da şikayetinden vazgeçti.

- "Uzlaşmayı herkese tavsiye ediyorum"

Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatasını ve suçunu kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha sonra uzlaştırmacı ağabeylerimizle oturup konuştuk, orta yolu bulduk, meseleyi aramızda hallettik. Okul aile birliğine 100 tane mont verdik. Mahkemeye çıkmadan kendi aramızda sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Benzer durumlar başından geçen herkese bir araya gelip uzlaşmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde her iki taraf da memnun oldu, ayrıca öğrenciler de bu güzellikten nasiplendi, mont sahibi oldular."

Bahri Çakar da olayda kız kardeşi ve oğlunun ciddi bir yara almadığını, konu adli sürece girmeden uzlaşmak istediklerini dile getirerek, "Aramızda anlaşarak, bir tatsızlık olmadan bu konuyu çözmek istedik. Çocuklara 100 tane mont verdi, onun için teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
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  3. trafik kazası
  4. uzlaşma

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