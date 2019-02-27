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Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencilerine itfaiye mesleğinin tanıtımı yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencilerine itfaiye mesleğinin tanıtımı yapıldı.


Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelen Birsen Esensoy Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenlerine burada itfaiye personelleri tarafından itfaiye mesleği anlatıldı. Çocukların evde yanıcı ve patlayıcı maddelerle oynamamasını vurgulayan itfaiye personelleri, çocuklara yangın esnasında yapılması gerekenler söylendi.Evde kimsenin olmadığı esnada yaşanılan yangında hemen 110 İtfaiye hattının aranması gerektiğini telefon yoksa ise hemen yangınla ilgili birilerine seslenerek haber verilmesi gerektiği belirtildi.


Verilen bilgiler sonrasında öğrencilere itfaiye ekiplerinin yangın esnasında kullandıkları malzemelerin de tanıtımları gerçekleştirildi.


Birsen Esensoy Anasınıfı Öğretmenlerinden Hatice Başdoğan ile okulun Rehber Öğretmeni Hüseyin Karadağ, öğrencilere verilen bilgilendirmeler ve gösterilen ilgiden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
  1. doğa

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