0553 313 94 23

Öğrencilere iftar

Kütahya’nın Altıntaş Sevdiiğin Ortaokulu öğrencileri iftarda bir araya geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 04:17
Öğrencilere iftar

Kütahya’nın Altıntaş Sevdiiğin Ortaokulu öğrencileri iftarda bir araya geldi.


Sevdiğin İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatma Funda Keler tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerin birlik ve beraberlik duygularının arttırılması, Ramazan ayının değerleri üzerine etkisinin arttırılmaya çalışıldığı açıklandı.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Ramazan ayının son günlerinde ilkokul öğrencilerimize iftar programı düzenlendi. Öğrencilerimiz Ramazan ayının dinimizdeki yerini, önemini kavramakla kalmayıp oruç tutmanın sıhhat ve sağlık üzerindeki faydalarını da öğrenme fırsatı buldular. Bu programı düzenleyen Sevdiğin İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatma Funda Keler’e çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 04:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilere iftar
    1. Öğrencilere iftar
    2. Yabancı uyruklu karı-koca birbirini..
    3. İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar:..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Cumhurbaşkanı Erdaoğan’dan, İl Başkanı..
    6. Müthiş başarı! "2 yılda 10 bin yetim..
    7. Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi..
    8. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan..
    9. Başkan Sunar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    10. Müslümanların buruk heyecanı! Son..
    11. Midilli Adası’na kaçarken denizde..
    12. FETÖ’cüleri kaçırmaya çalışan 2..
    13. ABD basını kuklaları yarıştırdı: En..
    14. Öz amcalarını sopa ile darp ederek..
    15. Tren yolculuğuna iftar arası
    16. Milli maçın ardından
    17. Binalı Yıldırım canlı yayında soruları..
    18. Güneş: ”Bundan sonra cehennem..
    19. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    20. Dijon, Ligue 1'de kaldı
    21. Kerkük'teki patlamalarda yaralananlar..
    22. Azez'deki terör saldırısı
    23. Binalı Yıldırım canlı yayında soruları..
    24. Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1..
    25. Arnavutluk'ta hükümet karşıtı..
    26. Hellas Verona, Serie A'ya yükseldi
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu milli maçta
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    29. YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    30. Ozan Tufan: ”İnşallah Avrupa..
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu! “Burası Konstantinapol değil, İslambol!”
    Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu! “Burası Konstantinapol değil, İslambol!”
    Bilderberg'in gizemli katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı!
    Bilderberg'in gizemli katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ceyş el-İzze Tugayı Komutanı kendi cenaze törenine sağ döndü
    Ceyş el-İzze Tugayı Komutanı kendi cenaze törenine sağ döndü