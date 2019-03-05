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Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, TB Sewtech Turkey fabrikası tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi açılış törenine katıldı.

05 Mart 2019 Salı 15:29
Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, TB Sewtech Turkey fabrikası tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi açılış törenine katıldı.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Çilimli’de faaliyet gösteren ve araç koltuk kılıfları üretimi yapan TB Sewtech Turkey fabrikası tarafından oluşturulan sosyal sorumluluk projesi açılış eğitimine katıldı. Uzunmustafa İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerine araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konusunda eğitimlerin düzenleneceği programın açılış dersine katılan Başkan Yardımcısı Sağlam, trafik kurallarına uyma konusunda eğitimlerin küçük yaşta başlaması gerektiğine inandığını belirterek “ilimizde istihdam sağlayan TB Sewtech Turkey fabrikası yöneticilerini böyle önemli bir konuda hazırladıkları proje konusunda tebrik ediyorum. Düzce halkının çocuklardan başlayarak trafik güvenliği konusunda bakış açısı ve bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu eğitimlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi seyir halinde emniyet kemeri kullanmak kazalarda ölüm oranını ciddi derecede azaltıyor. Değerli fabrika temsilcilerini tekrar tebrik ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:29
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