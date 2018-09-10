Öğrencilere dağıtılacak 141 milyon kitap hazır

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, öğrencilere örgün eğitim için ücretsiz verilecek toplam 141 milyon 505 bin 230 ders kitabının baskısı tamamlandı.

Geçen yıllarda mayıs ayında yapılan ders kitapları ihaleleri, bu yıl müfredat değişikliğine gidilmesi nedeniyle 13-17 Temmuz'da gerçekleşti. Temmuz sonu imzalanan sözleşmelere göre, ücretsiz ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü depolarına 15 Eylül'e kadar teslim edilecek.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'tan itibaren baskısı tamamlanan ücretsiz ders kitaplarının il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü depolarına dağıtımı devam ediyor.

Teslim edilmesi gereken toplam 141 milyon 505 bin 230 kitaptan 110 milyonunun, 81 ildeki 420 il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü depolarına dağıtımı yapıldı.

Depolardan okullara dağıtımlar da en kısa sürede tamamlanacak. Tüm ders kitapları, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi günü okullarda sıraların üzerinde olacak.

Yetkililer, ders kitaplarının baskı ve dağıtım sürecinin MEB tarafından yakından takip edildiğini, kağıt fiyatlarının dolara bağlı artmasının ders kitaplarının baskı sürecini etkilemediğini ve eğitim öğretimi aksatacak herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak kitapların tamamına "http://www.eba.gov.tr/ekitap" internet adresinden ulaşılabilecek.