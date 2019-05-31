Öğrencilere cağ kebabıyla iftar yemeği veriyor
Oltu’da Cağ kebapçısı Kemalettin Mansız Ramazan boyunca her akşam 25 öğrenciyiiftarda misafir ediyor.31 Mayıs 2019 Cuma 10:20
Oltu’da Cağ kebapçısı Kemalettin Mansız Ramazan boyunca her akşam 25 öğrenciyiiftarda misafir ediyor.
Hacı Baba Cağ Kebapcısı Kemalettin Mansız, “Ramazan ayı içerisinde her akşam 20-25şer öğrenci gruplar halindelise ve üniversite öğrencisini mekanımda misafir ediyorum Evlerinden uzakta okuyan öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışardan gelen Öğrencilerimize ilçemizin tescilli yemeği olan Oltu Cağ Kebabını tattırmak, tanıtmak ve tanıtmak istiyoruz. Umarım öğrencilerimiz memnun edebilmişizdir” dedi.
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