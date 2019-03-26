0553 313 94 23

Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programla ortaokul öğrencilerine bilinçli tüketici eğitimi verildi.

26 Mart 2019 Salı 11:18
Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programla ortaokul öğrencilerine bilinçli tüketici eğitimi verildi.


Program kapsamında Sabiha Köstem Ortaokulu, Emek Ortaokulu ve Sadettin Türkün Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimlere öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrencilere tüketici haklarını anlatan broşür ve eğitim materyallerinin de dağıtıldığı programda, Bursa İl Hakem Heyeti Başkanı Sevil Karapınar ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta İdari İşler Şube Müdürü Kadem Kesimoğlu, 6502 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve bilinçli tüketici hakkında bilgiler verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi
    1. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    2. Rakipsiz muhtar
    3. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    4. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    5. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    6. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    7. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    8. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    9. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    10. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    11. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    12. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    13. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    14. Gaziantep Algspor adım adım..
    15. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    16. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    17. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    18. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    19. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    20. ABD’de otelde silahlı saldırı
    21. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    22. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    23. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    24. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    25. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    26. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    27. Mültecilerin kurtarılma anları kamerada
    28. (Özel) Çocukların uyuduğu ev alev alev..
    29. Yalovalı öğrenciler okuyarak mesaj..
    30. Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti