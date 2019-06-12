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Öğrencilerden yıl sonu etkinliği

Bilecik’in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki bütün okulların katılımıyla yıl sonu etkinlikleri ve kitap fuarı düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
Öğrencilerden yıl sonu etkinliği

Bilecik’in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki bütün okulların katılımıyla yıl sonu etkinlikleri ve kitap fuarı düzenlendi.


Osmaneli Kapalı Pazar Yerinde bütün okulların katılımıyla yapılan yıl sonu etkinliklerine Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Osmaneli’de bulunan ilk ve orta dereceli okulların bazıları okul yararına kermes düzenlerken bazı okullar da yaptıkları ürünleri sergileyip satışa sundular. Okulların folklor ekiplerinin oyunlar sergilediği yıl sonu etkinliğinde öğrenciler bir gün de olsa bir yılın yorgunluğunu eğlenerek attı.


Okulların yıl sonu etkinlikleri kapsamında; öğrenciler öğretmenleriyle beraber motivasyon arttıran ürünlerini fikirlerini sergilediler. Okul aile birliği başkanları velilerle beraber el emeği göz nuru ürünlerini katılımcılara tanıttılar. Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler Osmanelili öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri dikkatle izlerken öğrenci velileri tarafından hazırlanan kermes ile yakından ilgilendi.


Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şahin, öğrencilerin ve velililerin hazırladıkları yiyeceklerle kermes, kitap fuarı ve yıl sonu etkinliği düzenlendiğini dile getirdi. Başkan Şahin "Bu etkinliğe, tüm öğrencilerimizi dahil ederek bir kaynaşma ortamı oluşturmayı planladıkları için başta Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürlerini ve okul aile birliklerini tebrik ediyorum. Öğrenci velilerimiz evde hazırladıkları yiyecekleri getirerek kermese ve etkinliğe büyük katkı sağladı. Etkinliğe katılan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Yavuz ise yaptığı açıklamada “İlçedeki ve köylerdeki okullarımız tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliklerine, kitap fuarına ve kermese katıldığımız için son derece mutluyuz. Etkinlikleri düzenleyen okul idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve okul aile birliği tarafından hazırlanan etkinlikte son derece keyifli anlar geçirdik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  1. sergi
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