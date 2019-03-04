Öğrencilerden Yeşilay Haftası farkındalık etkinliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Plevne Meydanı’nda stant açarak vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttılar.

Okul Yeşilay Kulübü öğrencileri Çağla Kayaoğlu, Zafer İnce, Selin Kayaş, Muhammet Ali Çağlı, Murat Depe, Şükrü Kocatürk ve Gürkan Aydık açtıkları stantta vatandaşlara birçok konuyla ilgili anket yaparak düşüncelerini kaydettiler.

Öğrenciler, içkilerin, sigaranın, uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmak için öğretmenleri ile birlikte stant açarak, broşürler dağıtıp afiş astılar.

Okul Müdürü Yılmaz Özcan, gönüllü olarak Yeşilay Kulübünde çalışmalar yaptıklarını, çalışmalardan hem öğrencilerin hem de vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

Vatandaşlarda öğrencilere Yeşilay Haftası etkinliklerinde kendilerini bilgilendirdikleri için teşekkür ettiler.