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Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Çavdır Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı aileleri ziyaret ederek çiçek ve hediye verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
Öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Çavdır Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı aileleri ziyaret ederek çiçek ve hediye verdi.


Çavdır Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Karataşgüler, öğretmen Cemile Altun ve öğrencileri karşısında gören yaşlılar duygusal anlar yaşadı. Karataşgüler yaşlılarla sohbet ederek, sağlıklı ve huzurlu ömür temennisinde bulundu. Öğrenciler de büyüklerin ellerinden öptü. İdareci, öğretmen ve öğrenciler yaşlılara çiçek ve hediye takdim etti.


Okul Müdürü Karataşgüler kültürel değerlerin önemini vurgulayarak, yaşlılara sahip çıkmak gerektiğini söyledi.


Bu kapsamda Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yılmaz’ı da ziyaret ettiklerini aktaran Karataşgüler, okul olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
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