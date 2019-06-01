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Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:48
Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.


“Ramazan Bayramınız mübarek olsun elleri öpülesi değerli büyüklerimiz” sloganı ile harekete geçen Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 3. sınıf öğrencileri Sart Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi ziyaret edip, hem gönüllerini aldı hem de saç bakımlarını yaptı.


7 öğrenci tarafından 22 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplam 66 yaşlıya saç bakımı ve güzellik hizmetinin verildiğini belirten Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, merkez olarak Ramazan Bayramı öncesi sosyal sorumluluk projesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu tarz etkinlikleri Salihli’de gerçekleştirdiklerini dile getiren Kan, “Merkez olarak amacımız öğrencilerimizi mili, manevi ve ahlaki değerleri yüksek bireyler olarak yetiştirmek arzusundayız. Bugünkü etkinliğin ise öğrencilerimiz üzerinde oluşturduğu manevi duyguyu kelimelerle ifade etmek mümkün değil” dedi.


Özel Lidya SardesKakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Orçun Semizler ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, Müdür Yardımcısı Erdal Yavuz, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Öğretmenleri Fatma Üçekiz ve Merdiye Özışık ile öğrencilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:48
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