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Öğrencilerden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı

Birçok bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdüğü Türkiye'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rengarenk çiçekler açtı- Karnelerini alan öğrenciler, çiçeklerin içinden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı verdi

18 Ocak 2019 Cuma 20:33
Öğrencilerden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları etkili olurken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde adeta bahar yaşanıyor.

Ülkenin bazı illerinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken Gazipaşa ilçesi tam tersi görüntülere sahne oluyor.

Bahçe ve kırlarda rengarenk çiçeklerin açtığı Gazipaşa'da Ahmet Tuncer Ortaokulundan karne alan öğrenciler, bahçelerde çiçek toplamanın keyfini yaşadı. Şarkılarla eğlenen çocukların, çiçeklerin içinden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı ilgi çekti.

Öğrencilerden Selin Yılmaz, bahçelerden çiçek toplamanın eğlenceli olduğunu ifade etti.

Tatile girmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin birçok ilinde kar var. Burada her yer çiçek açtı, rengarenk." dedi.

Ece Sepetçi de karneleriyle çiçek topladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:33
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