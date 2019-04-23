Öğrencilerden Türk devletleri koreografisi Gaziantep’te ilkokul öğrencileri ellerinde, geçmişten günümüze uzanan Türk devletlerine ait bayraklarla koreografi hazırladı.

Gaziantep’te ilkokul öğrencileri ellerinde, geçmişten günümüze uzanan Türk devletlerine ait bayraklarla koreografi hazırladı.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Tokaçlı İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti ve öncesindeki 17 Türk devletinin bayrakları ile birlikte koreografi hazırladı. Okulun bahçesinde dombra müziği eşliğinde hazırlanan gösteride, öğrenciler ellerinde dalgalandırdıkları bayraklarla çeşitli figürler sahneledi.

Öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle izlediği koreografi öğrencilerin dev Türk Bayrağı’nı getirmesi ile sona erdi.

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