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Öğrencilerden sirk ve sokak sanatları gösterisi

Sirk ve sokak sanatlarını öğrenen öğrencilerin aileleri için Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu salonunda gösteri gerçekleştirdi.

01 Mart 2019 Cuma 09:09
Öğrencilerden sirk ve sokak sanatları gösterisi

Sirk ve sokak sanatlarını öğrenen öğrencilerin aileleri için Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu salonunda gösteri gerçekleştirdi.


Adıyaman Gençlik ve Kültür Evinin ev sahipliğinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNICEF Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı iş birliği ile Sirk ve Sokak Sanatları Projesi uygulanıyor.


Proje kapsamında, Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı çocukların sosyal sirk eşliğinde sosyal uyumlarını geliştirecek, iletişimlerini arttıracak çalışmalar yapılıyor. Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu salonunda sirk ve sokak sanatlarını öğrenen öğrenciler aileleri için gösteri yaptı.


Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu Yeşim Çelik Süzer,Sirk ve Sokak Sanatları Projesinin amacının sanatı duvarlar arkasından çıkarıp sokaklarda herkesin ulaşabileceği ve gündelik hayatlarının içinde yaşayabilecekleri bir hale getirmek, Türkiye ve Suriyeli çocukların ve gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek olduğunu söyledi.


Süzer, “Sosyal sirk üzerinden Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar ile beraber dezavantajlı çocuklar olmak üzere iletişimi ve ortak yaşam kültürünü temellendirmek, çocukların kişisel gelişimine, motor becerilerine katkı sunmak ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.


Adıyaman’da 120 çocuğa sosyal sirk alanında çeşitli disiplinler öğretirken 60 Suriyeli ve 60 Türkiyeli 7-14 yaş aralığındaki çocukların üretkenliğini ortaya çıkarmak, sahne sanatları, top çevirme, vücut ağırlığını dengesini kurmayı öğrenmek, konsantrasyonu geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.Bu gün burada eğitim verdiğimiz çocuklarımız gösterilerini aileleriyle paylaşıyor” dedi.


Süzer, projeye destek veren yetkililere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:09
  1. sanat
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