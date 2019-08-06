Öğrencilerden 'Sıfır Atık' Projesi'ne destek

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak için eğitim öğretim döneminde başlatılan mavi kapak ve plastik atık toplama kampanyası, yaz tatilinde de sürdü.

Öğretmen ve öğrencilerin katkı verdiği proje kapsamında 6 ay içinde 2 milyon mavi kapak ve 300 kilogram pet şişe toplandı. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi ile iletişime geçen Okul Müdürü Osman Şafak ile 4 lise öğrencisi mavi kapakları ve şişeleri, derneğe teslim etti.

Öğrenciler, derneğin mavi kapak ve plastikler için verdiği tekerlekli sandalyeyi ise ilçedeki bir engelliye hediye etti.

Okul Müdürü Şafak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" Projesi'ne destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerin her türlü plastik materyali topladığını aktaran Şafak, şöyle konuştu:

"Altı ay gibi bir sürede 2 milyon mavi kapak ve 300 kilo plastik şişe topladık. Amacımız hem geri dönüşüme destek olmak hem de bunun karşılığında aldığımız tekerlekli sandalyeleri engellilerimize hediye etmektir. Proje sayesinde öğrencilerimizde çevre bilinci ve farkındalık arttı. Hem yardımseverlik hem de geri dönüşüm açısından öğrencilere örnek bir proje oldu. Yani proje iki amaca hizmet ettiği için mutluyuz."

Şafak, projenin tüm okullarda uygulanması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ise böyle projelerin hem topluma, hem çevreye hem de engellilere faydalı olduğunu hatırlattı.

Hakyemezoğlu, tüm okulların bu tür kampanyalarla çevre bilinci oluşturması gerektiğini vurgulayarak, "Biz okullarımız ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin topladığı mavi kapak ve plastikleri alıyoruz. Plastikler sayesinde aldığımız tekerlekli sandalyeleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.