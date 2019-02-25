Öğrencilerden “şah-mat”

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’nda birinci etap müsabakaları sona erdi.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’na küçükler kategorisinde 70, yıldızlar kategorisinde 58, gençler kategorisinde ise 53 olmak üzere 171 okuldan toplam 980 öğrenci kayıt yaptırdı. 5 gün süren turnuvanın birinci etap müsabakaları sonunda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda turnuvanın gençler genel kategorisinde Özel Emine Örnek Koleji birincilik başarısı elde ederken, genç kızlar kategorisinde Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi birinci oldu. Bunun yanı sıra yıldızlar genel kategorisinde Özel Bursa Bahçeşehir Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde Sadettin Türkün Ortaokulu, küçükler genel kategorisinde Özel Çağdaş Ortaokulu, küçük kızlar kategorisinde ise Özel Özlüce Tan Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı.

Bursa il yarışmasında kategorilerinde dereceye giren sporcular, bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı. Bölge yarışmasında dereceye girenler ise daha sonra Türkiye finallerine katılacak. Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’nın ikinci etabını oluşturan minikler kategorisindeki karşılaşmalar ise11-12-13 Mart tarihlerinde yapılacak. Kayıtların devam ettiği minikler kategorisine bu yıl 600’den fazla öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.