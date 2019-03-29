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Öğrencilerden sağlık taraması

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının “Meslek Liseli Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

29 Mart 2019 Cuma 10:50
Öğrencilerden sağlık taraması

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının “Meslek Liseli Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.


Tatvan ilçe merkezinde bulunan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen program kapsamında okul öğrencileri tarafından sağlıklı yaşam ve obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Yeterli ve dengeli beslenme ile bilinçli ilaç tüketimi hakkında da bilgilendirmede bulunulan etkinlikte; ayrıca vatandaşların şeker ve tansiyonları ölçüldü. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, şeker ve tansiyon değerleri yüksek olan vatandaşlar hastanelere yönlendirdi.


Etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de, öğrencileri ziyaret ederek sağlık taramasından geçti.


Sağlam kafanın sağlık vücutta bulunduğuna vurgu yaparak düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çeken Yüzer, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmetullah Yaman ise, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla öğrenciler tarafından vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yaman, "İnsanların sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı. Tansiyon ve şeker ölçümü ve kontrolü çoğu önemli hastalığın tanısında belirleyici bir özellik gösteriyor. Ben ve arkadaşlarım bu önemli hizmeti yaparken, vatandaşlardan çok güzel tepkiler ve dualar aldık. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Farkındalık oluşturma adına inşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Ben bu vesile ile etkinlikte yer alan tüm öğrencilerimize ve bizden desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Yüzer’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Etkinliğe dahil olarak öğrencilerin sağlık taramasından geçen vatandaşlar ise, öğrencilerin yakın ilgisinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:50
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