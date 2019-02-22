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Öğrencilerden "Promosyonlu ürünün cazibesine kapılmayın" mesajı

Bağcılar’da düzenlenen 17.

22 Şubat 2019 Cuma 10:18
Öğrencilerden "Promosyonlu ürünün cazibesine kapılmayın" mesajı

Bağcılar’da düzenlenen 17. Gençlik Şurası’nda liseli öğrenciler, araştırma yaptıkları konular hakkında sunumlar yaparak akranlarını bilgilendirdi. Bilinçli tüketici konusuna değinen öğrenciler, “Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır” diyerek tasarrufa; “İhtiyacı yoksa kampanyalı promosyonlu ürünlerden kaçınır, cazibelerine kapılmaz ve oltaya gelmez” diyerek arkadaşlarını uyanık olmaya davet etti.



Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Halk Sarayı’nda düzenlenen 17. Gençlik Şurası’nda ilçedeki bütün okullardan yoğun bir katılım oldu. Şuranın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Bağcılar sizlerle güzel gençler. Eğer Bağcılar’ın geleceğine talipseniz mutlaka en iyi şekilde kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Eğitimin yanı sıra dernekler, vakıflar ve birçok meclis var. Oralardan istifade etmelisiniz” dedi. Eğitimin öncelikli olduğunu belirten Çağırıcı, “Türkiye’de bir ilk yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Bağcılar meydanda sadece kütüphane olacak 5 katlı bina yapıyoruz. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak. Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından sunum programına geçildi. Şura’da Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Yılmaz, Yunus Yılmaz ve Cansu Uğur, “Geleceğin Gözde Meslekleri” başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı.



Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi’nden Meliha Altınkaynak, Göknur Şafak ve Yağmur Yançürükoğlu “Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor” konusunda arkadaşlarını bilgilendirdi. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal, Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve Rümeysa Bozarslan da “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı” konusunda açıklamalarda bulundu.



“Bilinçli tüketici aç ve yorgunken alışveriş yapmaz”


Şuranın en dikkat çekici konusuna ise Özel Analitik Lisesi öğrencileri Sılanur Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay ve Adem Korkmaz değindi. “Bilinçli Tüketici Olan Gençlik” konusunu işleyen öğrenciler, yaptıkları sunumda şunları anlattı:“Bilinçli tüketici; piyasadaki fiyatları ürünleri araştıran karşılaştırma yapan güncel bilgiye sahip kişidir. Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır alacağı ürünün fiyat etiketini kontrol eder. İhtiyacı yoksa kampanyalı promosyonlu ürünlerden kaçınır. Cazibelerine kapılmaz. Diğer bir değişle oltaya gelmez. Bilinçli tüketici aldığı ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder. Taklit,korsan,sahte ürünlerden uzak durur. Bilinçli tüketici ithal ürünleri değil yerli ürünleri tercih eder. Aç ve yorgunken alışveriş yapmaz. Gereksiz şeyleri almaz. Bilinçli tüketici naylon poşet yerine bez torba kullanır. Doğayı korur. GDO’lu hormonu bozulmuş ürünleri almaz”



Kapanışta gençler, alışverişlerde poşet yerine doğal olan kese kağıdı, bez torba veya file kullanmayı tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:18
  1. doğa

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