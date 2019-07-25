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Öğrencilerden Palancıoğlu’na mektuplu teşekkür

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde Yaz kurslarında Tekvando kurslarına iştirak eden öğrenciler, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Öğrencilerden Palancıoğlu’na mektuplu teşekkür

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde Yaz kurslarında Tekvando kurslarına iştirak eden öğrenciler, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yaz Okulu açarak kendilerine bu imkanı tanıdıklarını için mektup yazarak teşekkür ettiler.


Melikgazi şehrinde Danışmatgazi ile Tınaztepe olmak üzere iki kapılı havuzu olan Sosyal ve Spor Tesislerinin sadece bir mahalleye değil bir bölgeye hizmet verdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Her zaman söylüyoruz. Bizim için önemli olan vatandaş memnuniyeti diye. İşte bizim için bir mutluluk vesile daha, Yaz Okuluna iştirak eden öğrencilerimizden bir grup Mektup ile teşekkür ederek memnuniyetlerini bildirmişler” dedi.


Kendisine gönderilen tüm mektupları tek tek okuyan ve cevaplayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaz okulu kurslarına katılan öğrencilerin tüm içtenliklerini ve güzelliklerini satırlara döktüklerini bu mektupların kendilerine şevk ve heyecan verdiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
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