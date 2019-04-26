Öğrencilerden öğretmene vefa

Çankırı Anadolu Lisesi tarafından yapılan proje kapsamında öğrencilerin hayatında iz bırakan öğretmenlere sürpriz ziyaret yapıldı.

Okul öğrencisi Ilgaz Kaçar’ın eğitim hayatı boyunca en sevdiği öğretmeni olan Ceylan">Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Güneş İlköğretim Okulu’nda görevini sürdürmekte olan Ceylan">Mehmet Ceylan’a Çankırı Lisesi Müdürü ve beraberindeki öğrencilerle birlikte geldi. Okulda bulunan öğretmenlere bir toplantı yapılacağı söylenilerek bütün öğretmenler toplanıldı. Burada proje hakkında bilgi veren Güngör Çalışkan daha sonrasında öğrenci ile öğretmeni bir araya getirdi. Öğrenci ile öğretmeni arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yapılan projeden çok duygulandığını belirten Ceylan">Mehmet Ceylan, “Hatırlanmış olmak çok güzel bir duygu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum çok heyecanlıyım” dedi.

Öğrencisi Ilgaz Kaçar ise, “Bana en çok faydası dokunan öğretmenim ilkokul öğretmenim oldu. Onu çok seviyorum. Tek unutamadığım öğretmenim” ifadelerine yer verdi.