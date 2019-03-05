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Öğrencilerden obezite tedavisi gören hastalara ziyaret

Edirne’de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, "Besleme Dostu Okul Programı" sağlıklı beslenme etkinlikleri kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 10:10
Öğrencilerden obezite tedavisi gören hastalara ziyaret

Edirne’de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Besleme Dostu Okul Programı" sağlıklı beslenme etkinlikleri kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret etti.

 

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rasime Kaplan ve Matematik Öğretmeni Sadrettin Alıcı eşliğinde 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 30 kişilik grup Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde obezite merkezi ve hastane yemekhanesini gezdi. Etkinliğe Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzman Doktor Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yardımcı Operatör Doktor Eyüp Kahya ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yöneticileri katıldı.

 

Obezite Merkezinde Koordinatör ve Diyabet Hemşiresi Güldeniz Yıldız merkezi tanıtarak bilgi verdi. Yıldız, merkezde neden psikolog, fizyoterapist ile spor hekimi bulunduğu ve obezite tedavisinin neden bir yıl sürdüğüne yönelik soruları cevapladı.

 

Diyetisyen Furkan Öksüz de hastane yemekhanesinde öğrencilerin obezite, günlük kalori alımı, insülin direnci ile ilgili sorularını yanıtladı. Ardından öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hastane tarafından hazırlanan sağlıklı ve doğal besinlerden oluşan ara öğünleri yedi.

 

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor İshak Yıldırım, "Günümüzde var olan obezite sorununa karşı mücadele verme sağlıklı ve doğru beslenme noktasında güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Uygulamanın örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Bizler sokak oyunları oynayarak büyüdük. Sizlerden isteğimiz bilgisayar oyunları oynasanız da bunu aile gözetiminde süreli ve kontrollü yapmanız ve annelerinizin hazırlamış olduğu sağlıklı tencere yemeklerini tüketmeniz, asitli içecekler, hazır meyve suları, cips gibi ambalajlı ürünlerden uzak durmanız. Obezite sorununa karşı mücadelede hareket ve yürüyüş yapmak da çok önem taşıyor."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:10
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