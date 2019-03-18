Kayserili öğrencilerin Çanakkale kareografisi göz doldurdu
Kayseri'de ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler yaptı. Müthiş çalışma drone ile görüntülendi.18 Mart 2019 Pazartesi 16:38
Kayseri Merkez Melikgazi ilçesiİldem Mahallesi'ndeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulunun öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler oluşturdu.
Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla okul müdürü Mehmet Kemal Nasuhoğlu önderliğinde okul bahçesinde "Ey yolcu, destandır Çanakkale" ve " Dur yolcu, Çanakkale geçilmez" yazıldı.
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen koreografide Türk Bayrağı da yer aldı.
Koreografi, drone ile havadan görüntülendi.
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